Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 миллионов, умерших больше полумиллиона

Фото: Реальное время

Число заболевших коронавирусом перевалило за 10 миллионов человек, а количество жертв уже насчитывается больше полумиллиона. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.



На 07.20 28 июня количество зараженных насчитывается 10 082 618 человек. Больше половины -5 458 523 — выздоровели. Количество активно болеющих составляет 4 122 786 человек.

За весь период пандемии зарегистрировано 501 309 смертей.

Напомним, что в Татарстане зарегистрирован 4 431 случай заболевания.

