Саакашвили рассказали о преимуществе России перед Украиной, приведя в пример Татарстан

Глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что Россия лучше взаимодействует с бизнесом, чем Украина.

«Вы упоминали Россию. Я посмотрел, меня это реально очень расстраивает. По дерегуляции экономики Россия ушла далеко вперед Украины», — отметил он в беседе с руководителем компании UBC Group Игорем Гуменным.

Саакашвили подчеркнул, что российские власти дают послаблению предпринимателям, а в Украине этого нет.

Гуменный, в свою очередь, привел в пример политику пример ведения бизнеса в Татарстане. Он рассказал, как вел переговоры с китайской компанией, которая производит комплектующие для холодильного оборудования, и предложил им организовать производство в Виннице.



«Они сказали: мы строим в Татарстане завод, инвестиция 100 млн долларов. Нам там землю дают за один доллар, все подключения, ливневая канализация, все дают. То есть мы проигрываем вчистую России, и, самое главное, нет никаких вопросов с подключением к электроэнергии. Там уголовная ответственность за неподключение», — рассказал Гуменной.

