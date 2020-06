Конференция «Единой России» в Казани и танцы в честь Дня молодежи: главное в инстаграм-аккаунтах глав районов Татарстана 27 июня

Сегодня некоторые главы районов Татарстана посетили конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». Главным пунктом ее повестки стало выдвижение кандидата на предстоящие выборы президента республики, которые пройдут 13 сентября 2020 года.



Фотографиями с мероприятия поделились глава Буинского района Ранис Камартдинов, руководитель Кайбицкого района Альберт Рахматуллин и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.

Как и полагается, все участники встречи — в масках и перчатках, а, находясь на конференции, соблюдают социальную дистанцию.

Также главы татарстанских районов поздравили молодых людей с Днем молодежи.

Так, глава Нижнекамского района республики Айдар Метшин выложил коллаж с фотографиями молодых нижнекамцев. «С Днем молодежи, самые яркие, талантливые и активные! Будьте всегда собой, пробуйте, дерзайте!» — пожелал он.

Оригинальное видеопоздравление выложил глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров. В нем молодежь Бугульмы танцует под песню «Туган Як» на фоне различных достопримечательностей города. Танец напоминает флешмоб под песню Queen — We Will Rock You.

Татьяна Леухина