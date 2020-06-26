На Татарстан снова надвигаются грозы и град

Фото: «Реальное время»

МЧС по РТ объявило штормовое предупреждение в республике. На Татарстан надвигаются грозы, ветер и град.



По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» с 03 часов 27 июня до 06 часов 28 июня на территории республики местами ожидаются грозы, сильный ветер порывами до 15—20 м/с, локально шквалистые усиления ветра до 24 м/с, сильные дожди, град.

Спасатели призывают к осторожности и внимательности. В непогоду лучше не оставаться на улице, а если планируется поездка, по возможности перенести ее.

Ранее синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение в республике. Причиной стала высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).

