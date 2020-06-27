Полицейские на стадионе «Ак Барс Арена» следят за тем, чтобы болельщики были в масках и перчатках

Полицейские на стадионе «Ак Барс Арена» следят за тем, чтобы болельщики на трибуне находились в средствах индивидуальной защиты.

Как передает корреспондент «Реального времени», они получили указание следить за этим перед началом матча.

Также для контроля социальной дистанции сиденья заклеили бумажным скотчем.

Количество стюардов на матче то же, что и обычно. Они уже ходят по трибунам и заставляют тех, кто снял маску, надевать ее снова. Впрочем, место, на котором находится маска, не контролируется — лишь бы на лице. Практически все сидят с масками на подбородках. Также перчаточный режим принес интересный эффект — аплодисментов практически не слышно.

Ранее заместитель главы Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что болельщикам на матче 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» носить маски необязательно. Она отметила, что на стадионе сохраняется социальная дистанция, но средства защиты на открытом воздухе не нужны. «Поэтому какого-то особого контроля с нашей стороны не будет», — сказала Авдонина.



Болельщики «Локомотива» на матче есть, но в основном они из Казани (их несколько десятков в городе). Из Москвы, по нашим сведениям, никто на матч не поехал. Те «паровозы», которые приходят в футболках с символикой команды и с «розами», на стадион проникают, но некоторые рассказывают, что на входе их пытались заставить снять футболку и убрать с себя символику. В итоге их проводили на сектор стюарды.

На фанатской трибуне «Рубина» о социальной дистанции не слышали: стоят плотно друг к другу и «заряжают» кричалки, передает корреспондент «Реального времени».