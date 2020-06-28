Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +22 градусов

В воскресенье, 28 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный умеренный, вечером и ночью местами кратковременные усиления до 15—20 м/с, локально шквалистые усиления до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем +17... +22˚C. В Казани термометры покажут от +17°С до +20°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +17°С до +19°С.