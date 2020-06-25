Полиция Казани нашла мужчину, который арендовал машину и продал ее в Казахстан

Фото: Реальное время

В Казани полицейские задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в краже автомобиля. Об этом рассказали в УВД Казани.

Мужчине вменяется причастность к совершению кражи автомашины «Киа Рио» в ноябре 2019. Полицейские считают, что он арендовал автомобиль и продал его неустановленному лицу.

Стражи порядка выяснили, что авто было транспортировано в Казахстан. В Самаре машина без документов была задержана и изъята. Уже после этого полицейские отдела полиции «Савиново» совместно с коллегами из отделения по борьбе с преступными посягательствами на автомототранспорт смогли установить личность подозреваемого.

16 июня мужчина был задержан. В преступлении он признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее полиция Казани задержала 23-летнего мужчину, который подозревается в угоне. Предположительно он стал толкать припаркованную машину, у которой было приоткрыто окно.

