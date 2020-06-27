В Татарстане прокуратура добивается прекращения использования карьера под мусорную свалку

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Прокуратура Набережных Челнов добивается запрета на захоронение строительных отходов 5-го класса опасности в карьере. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура провела проверку в связи с жалобами пользователей в соцсетях. Установлено, что на месте карьера производится захоронение твердых коммунальных отходов и строительных отходов 5-го класса опасности. При этом земля предоставлена для рекультивации карьера.

Ранее ведомство уже вносило представление с требованием прекратить нецелевое использование земельного участка. Однако требования прокуратуры не были выполнены.

В отношении руководителя ООО «Карьер НЧ» и самого предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по статьям «Невыполнение законных требований прокурора» и «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления».

Организации грозит штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и административный штраф от 300 тысяч до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.

Также прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете деятельности.



Ранее экологи обнаружили незаконную свалку в Актанышском районе. Ее площадь составила 300 кв. метров.

