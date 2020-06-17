В Татарстане экологи нашли свалку площадью 300 кв. метров
Татарстанские экологи обнаружили незаконную свалку в Актанышском районе. Ее площадь составила 300 кв. м.
Объем найденного на свалке мусора эксперты оценили в 100 кубометров, передает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Нарушение зафиксировано возле деревни Крында. От администрации Крындинского сельского поселения сотрудники ведомства потребовали ликвидировать свалку за 10 дней.
Ранее сообщалось, что запрет на проведение плановых проверок привел к тому, что в Татарстане сумма собранных за незаконные свалки штрафов сократилась в четыре раза.Общество Татарстан
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