В Татарстане экологи нашли свалку площадью 300 кв. метров

Татарстанские экологи обнаружили незаконную свалку в Актанышском районе. Ее площадь составила 300 кв. м.

Объем найденного на свалке мусора эксперты оценили в 100 кубометров, передает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Нарушение зафиксировано возле деревни Крында. От администрации Крындинского сельского поселения сотрудники ведомства потребовали ликвидировать свалку за 10 дней.

Ранее сообщалось, что запрет на проведение плановых проверок привел к тому, что в Татарстане сумма собранных за незаконные свалки штрафов сократилась в четыре раза.