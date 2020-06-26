Глава Ростуризма посоветовала российским туристам посетить Татарстан и другие регионы Поволжья

Глава Ростуризма Зарина Догузова рекомендовала российским туристам посетить Татарстан и другие регионы Поволжья в качестве альтернативы отдыху за рубежом.

Она напомнила о поэтапном выходе регионов из режима самоизоляции и возобновлении работы туристического бизнеса.

«С 1 июля у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации», — отметила Догузова.

«Мы понимаем, что традиционные южные направления будут пользоваться большим спросом — это и Крым, и Краснодарский край, Кавказские минеральные воды. Но мы при этом понимаем, что после длительного карантина, сидения дома очень многим захочется какой-то экзотики, совершенно новых впечатлений, единения с природой. И наша страна как раз может предложить многообразие таких возможностей», — сказала она.

Глава Ростуризма отметила, что в ведомстве учли такие потребности и проработали несколько десятков необычных туристических направлений для россиян.

«Помимо Балтики, мы на этот сезон рекомендуем Приволжские регионы: это республика Татарстан, Тверская область, Ярославская, Нижегородская области. Там уже есть достаточно много комфортной инфраструктуры и я уверена, что наши граждане смогут активно провести время на реке, на воде», — заключила она.

Ранее два района Татарстана — Рыбная Слобода и Мамадыш — дополнили проект «1001 удовольствие за выходные», который подготовил Госкомитет по туризму РТ.

