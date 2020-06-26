Лукашенко заявил, что новая Конституция в Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.

Он сообщил, что ему уже предложили несколько вариантов, однако все они «не годятся».

По мнению Лукашенко, в основной документ страны стоит внести более решительные изменения, пишет БЕЛТА.

Также глава Белоруссии добавил, что еще до принятия Конституции власти планируют вести изменения в плане передачи полномочий — «до председателей райисполкомов, губернатора».

Сегодня в России идет второй день голосования по поправкам в Конституцию. «Реальное время» показало, как проходит процедура в мобильном пункте на улице Роторной.