Новости общества

18:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лукашенко заявил, что новая Конституция в Белоруссии появится через два года

18:01, 26.06.2020
Лукашенко заявил, что новая Конституция в Белоруссии появится через два года
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.

Он сообщил, что ему уже предложили несколько вариантов, однако все они «не годятся».

По мнению Лукашенко, в основной документ страны стоит внести более решительные изменения, пишет БЕЛТА.

Также глава Белоруссии добавил, что еще до принятия Конституции власти планируют вести изменения в плане передачи полномочий — «до председателей райисполкомов, губернатора».

Сегодня в России идет второй день голосования по поправкам в Конституцию. «Реальное время» показало, как проходит процедура в мобильном пункте на улице Роторной.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем