Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Игорь Васильев подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве

Сегодня в Кирове президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Игорь Васильев подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве.

Так, стороны подписали соглашение между правительством Татарстана и правительством Кировской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

В ходе встречи Рустам Минниханов обратил внимание на то, что оба региона связывают общие экономические, гуманитарные и культурные интересы. Особое внимание, по его словам, стоит уделить гуманитарным и культурным связям. Глава Татарстана напомнил, что в татарстанских вузах обучается порядка 1,4 тыс. студентов из Кировской области. В области проживают 36,5 тыс. татар. Ежегодно в Кирове, Малмыже, Вятских Полянах и других местах компактного проживания татар проводится Сабантуй. Рустам Минниханов поблагодарил власти Кировской области за сохранение татарской культуры.

«Мы готовы наращивать кооперацию предприятий машиностроительного комплекса, обеспечивать ваш регион качественным топливом, продукцией химической отрасли, развивать встречные поставки товаров народного потребления и продуктов питания», — передает слова президента Татарстана пресс-служба республики.

В свою очередь Игорь Васильев отметил высокий уровень сотрудничества в научно-технической и образовательной сферах и предложил активнее развивать взаимодействие в сфере строительства и спорта.