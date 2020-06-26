Прокуратура Татартана потребовала остановить вырубку леса под коттеджный поселок
В Татарстане прокуратура добивается остановки вырубки леса в Высокогорском районе Татарстана под коттеджный поселок.
Как рассказали в ведомстве, местные жители пожаловались в соцсетях на вырубку леса в Семиозерском сельском поселении и строительство коттеджей на его месте.
Прокуратура Высокогорского района провела проверку исполнения земельного и природоохранного законодательства. Выяснилось, что земельный участок в лесном массиве используется незаконно.
Ведомство обратилось в суд о признании незаконным и прекращении права собственности на этот земельный участок. Также в следственные органы направили материалы проверки для решении вопроса о возбуждении уголовного дело в отношении чиновников.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Ранее в Челнах на могиле ветерана Великой Отечественной войны установили новую ограду после вмешательства прокуратуры.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым