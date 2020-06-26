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Прокуратура Татартана потребовала остановить вырубку леса под коттеджный поселок

08:21, 26.06.2020
Прокуратура Татартана потребовала остановить вырубку леса под коттеджный поселок
Фото: прокуратура РТ

В Татарстане прокуратура добивается остановки вырубки леса в Высокогорском районе Татарстана под коттеджный поселок.

Как рассказали в ведомстве, местные жители пожаловались в соцсетях на вырубку леса в Семиозерском сельском поселении и строительство коттеджей на его месте.

Прокуратура Высокогорского района провела проверку исполнения земельного и природоохранного законодательства. Выяснилось, что земельный участок в лесном массиве используется незаконно.

Ведомство обратилось в суд о признании незаконным и прекращении права собственности на этот земельный участок. Также в следственные органы направили материалы проверки для решении вопроса о возбуждении уголовного дело в отношении чиновников.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Ранее в Челнах на могиле ветерана Великой Отечественной войны установили новую ограду после вмешательства прокуратуры.

Общество Татарстан
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