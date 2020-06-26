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Общественники предложили организовать в Нижнекамске федерации различных видов спорта

03:38, 26.06.2020
Общественники предложили организовать в Нижнекамске федерации различных видов спорта
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске могут появиться профильные федерации по отдельным видам спорта. С такой инициативой выступили на заседании общественного совета.

Один из общественников, Хамза Багманов, отметил, что на их базе проще выстраивать системную работу — начиная со школы и заканчивая профессиональным спортом.

Также он обратил внимание на разрыв между сферами образования и детского спорта. Ранее эти учреждения относились к Министерству образования, однако сейчас разделены.

По мнению Багманова, в Нижнекамске необходимо создать координационный совет, который будет промежуточным звеном между двумя министерствами — спорта и образования, передает пресс-служба Нижнекамского района.

В конце августа в Казани завершат капитальный ремонт одной из старейших спортшкол города.

ОбществоОбразованиеСпорт Татарстан
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