Разработчик ИТ-решения в сфере общепита в Татарстане получит до 10 млн рублей

Министерство экономики Татарстана объявило о старте приема заявок на отбор ИТ-решений, связанных с производством, доставкой и приготовлением еды. Финалист получит до 10 млн рублей.

Поучаствовать в конкурсе могут ИТ-проекты, которые решают задачи упаковки и доставки еды, оптимизации закупок продукции для ресторанов, омниканального бронирования столов и заказа еды/продуктов и т. д.

Подать заявку можно до 14 июля.

Лучший проект получит до 10 млн рублей. Также победитель сможет запустить масштабный проект на территории Татарстана совместно с «Ак Барс Банком», Министерством экономики РТ и Ассоциацией рестораторов РТ.