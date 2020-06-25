В Казани исследование на иммунитет к коронавирусу пройдут около 900 человек

Замглавы татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала про исследования по пилотному проекту изучения популяционного иммунитета. Эти данные нужны будут для выявления особенностей эпидемического процесса на территории РТ.

На данный момент проведена большая подготовительная работа, отобрано количество лиц, которые будут тестироваться на класс иммуноглобулина — их будет 2 870 человек из 7 возрастных групп (от 1 до 17 лет, 18—20, 30—39, 40—49, 50—59, 60—69 и 70 и старше). В каждой группе около 410 человек.

Выборка идет исходя из численности населения того или иного образования. В Казани будет около 900 человек, а в Агрызском районе, например, порядка 14 человек, с учетом возрастных групп. Из Набережных Челнов участниками пилотного проекта станут 665 человек.