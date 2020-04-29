Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов
Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов за март — апрель 2020 года Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».
В тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тюменской области Александр Моор. Замыкает топ-10 списка глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее глава республики оказался на третьем месте в рейтинге глав российских регионов, внедряющих лучшие практики по предотвращению распространения коронавируса нового типа.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым