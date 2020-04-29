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Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов

15:48, 29.04.2020
Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов за март — апрель 2020 года Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

В тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тюменской области Александр Моор. Замыкает топ-10 списка глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее глава республики оказался на третьем месте в рейтинге глав российских регионов, внедряющих лучшие практики по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

ОбществоВласть Татарстан
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