Как в Казани встречали самолет, названный в честь Мусы Джалиля — видео
Накануне в аэропорту Казани приземлился Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот», которому присвоили имя татарского поэта Мусы Джалиля, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Пассажирами стали помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» Игорь Чалик, а также дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова, его внучка Татьяна Малышева, правнук Михаил Митрофанов-Джалиль и правнучка Елизавета Малышева.
Пассажиров встретил оркестр Казанского танкового училища, который исполнил марш Салиха Сайдашева. В числе встречающих был и президент Татарстана Рустам Минниханов.Общество Татарстан
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