Врачи Альметьевска рассказали, сколько пациентов с коронавирусом среди детей

В Альметьевске количество детей с коронавирусом снизилось до 10.

С начала марта под наблюдением в связи с риском заражения COVID-19 находились 247 детей. Из них 156 приехали из-за границы, еще 91 — контактные.

Заместитель главврача детской поликлиники с перинатальным центром Тамара Черемисина уточнила, что все результаты анализов на коронавирус у несовершеннолетних в Альметьевском районе дали отрицательный результат, передает «Знамя труда».

За последние сутки в Татарстане подтвердились 39 новых случаев COVID-19. Всего в Татарстане зарегистрированы 4 310 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 128 человек, скончались — 13.

