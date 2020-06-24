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В Татарстане слепая кошка «усыновила» детеныша выдры

19:39, 24.06.2020
В Татарстане слепая кошка «усыновила» детеныша выдры
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Елабуге осиротевшего детеныша выдры пристроили к слепой кошке по кличке Мира. Соцсети умиляются тому с какой нежностью относится к сиротке «новая мама».

«Почуяв малыша, она его практически сразу «усыновила»: Мира вылизывает приемыша, успокаивает когда тот похныкивает, они вместе спят», — говорится в комментарии к ролику.

Ранее в соцсетях появился ролик, в котором кошка «усыновила» ежат.

Общество Татарстан
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