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Загитова опубликовала видео с тренировки программы «Черный лебедь»

15:17, 24.06.2020
Загитова опубликовала видео с тренировки программы «Черный лебедь»
Фото: fsrussia.ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова накануне опубликовала в Instagram видео тренировочного проката программы «Черный лебедь». С этой программой фигуристка победила на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

«КП (короткая программа — прим.), тренировка, Олимпиада-2018. С Международным Олимпийским днём!», — написала она.

Сегодня стало известно, что фигуристка не получит премию ISU Skating Awards.

СпортФигурное катание Татарстан
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