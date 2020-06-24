Загитова опубликовала видео с тренировки программы «Черный лебедь»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова накануне опубликовала в Instagram видео тренировочного проката программы «Черный лебедь». С этой программой фигуристка победила на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

«КП (короткая программа — прим.), тренировка, Олимпиада-2018. С Международным Олимпийским днём!», — написала она.

Сегодня стало известно, что фигуристка не получит премию ISU Skating Awards.

