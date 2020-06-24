Загитова не получит премию ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не включены в число победителей премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards 2020. Информацию подтвердил один из главных учредителей конкурса Ари Закарян.

Один из пользователей спросил продюсера в «Инстаграме» по поводу премии: «Только что узнала, что Алина не получит никакой статуэтки ISU, так как во всем виновата «команда Алины». Мы все думали, что будут учитывать голоса фанатов и жюри, причем здесь «команда Алины»? И кто это?»

«Добрый вечер. Я тоже не рад этому факту, но я уже не участвую в голосовании. Я бы советовал написать в ISU», — ответил Закарян.

Первый в истории фигурного катания ледовый «Оскар» состоится 11 июля 2020 года. В рамках Skating Awards будут определены победители в семи номинациях.

Победителей можно было выбрать в ходе онлайн-голосования в период с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года. В ближайшее время будут объявлены три кандидата в каждой категории, из которых экспертное жюри выберет по одному победителю.

Напомним, Загитова действующая чемпионка мира, олимпийская чемпионка и победительница чемпионата Европы. Россиянка является одной из самых популярных фигуристок во всем мире даже после приостановки профессиональной карьеры.