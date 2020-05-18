Турция открывает границы для россиян с 20 мая

Турция с 20 мая откроет границы для россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Въезд в Турцию с 20 мая будет разрешен только для лечения и оздоровления, а не для пляжного отдыха. На примере медицинских туристов власти Турции хотят опробовать «постковидные» протоколы.

В перечень медицинских профилей, по которым Турция начнет принимать иностранцев, вошли ортопедия и травматология, общая и детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, нейрохирургия, гематология, интенсивная терапия и репродуктивная терапия.

Въезд воздушным путем будет возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары. С пациентом могут въехать двое сопровождающих.

Россияне, вероятнее всего, не смогут отправиться на лечение в Турцию в мае и июне. Ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что восстановление международных перевозок возможно с июля.

В апреле пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70—95%.