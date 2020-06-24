В Саратовской областной думе подрались депутаты — видео

В Саратовской областной думе подрались депутаты «Единой России» и КПРФ. Фракция «Единая Россия» обратится в МВД и мандатную комиссию, сообщил «РИА Новости» ее глава Иван Дзюбан.

Потасовка произошла вчера на заседании. Единоросс Николай Бушуев оглашал решение о нарушении его коллегой по фракции Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко от КПРФ правил депутатской этики. Бондаренко стал снимать Бушуева на камеру телефона. После этого единоросс Анатолий Ципящук со словами «Проваливай отсюда!» бросил в Бондаренко бутылку с водой. Бондаренко в ответ попытался облить Ципящука водой, но на него набросился Чернышевский и начал его бить.

Инцидент прокомментировал глава фракции ЛПДР Дмитрий Пьяных.

«По горячим следам хочу высказать свое мнение по поводу потасовки на заседании думы. Отдать должное депутату Бондаренко — с целеполаганием у него все в порядке. Долго шел к этому: провоцировал, оскорблял, и вот наконец-то апогей, получил бутылкой в маковку. Ну а дальше уже вряд ли стоит рассматривать, потому что началась бесконтрольная потасовка. Что останется в сухом остатке? Рост подписчиков на канале «Дневник депутата» (канал Бондаренко в Youtube, — прим. ред.), укрепление образа «жертвы режима», — написал Пьяных в Telegram-канале.

Член Общественной палаты области Николай Скворцов пошутил над дракой. «Вы думаете, по улицам страшно ходить? Это вы просто еще в нашу думу не заходили! Наши депутаты так отстаивают интересы избирателей, что готовы задушить друг друга в порыве дискуссии — в прямом смысле слова», — написал он в Facebook.