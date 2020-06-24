Минэкологии Татарстана не обнаружило превышений ПДК на месте утечки метанола

Специалисты Минэкологии Татарстана работают на месте утечки метанола из цистерны в Заинске на улице Узловой. Там сейчас отбираются пробы атмосферного воздуха с наветренной и подветренной стороны и пробы почвы на глубине 20 и 30 сантиметров на месте опрокидывания цистерны.

Специалистам предстоит оценить нанесенный окружающей среде ущерб. Первичный анализ проб атмосферного воздуха уже показал, что ПДК не превышены. Результатов токсикологического анализа проб почвы придется подождать — они будут готовы через 20 дней. Результат ручного отбора проб воздуха будет известен через неделю.

В МЧС по РТ сообщили, что ориентировочная площадь розлива составила 40 кв. м. Железнодорожное полотно не повреждено, задержек в расписании поездов нет.