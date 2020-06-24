На Параде Победы ветеранов разделили между собой стеклянными перегородками

Фото: Максим Платонов

Ветераны, которые сегодня смотрели парад Победы с трибун на площади Свободы, сидели, разделенные стеклянными перегородками.

Зрительская трибуна была обустроена так, что места не только отдалили друг от друга, разделив прозрачными перегородками. Приглашенные ветераны и труженики тыла не проходили тестирование на коронавирусную инфекцию.



Парад прошел без зрителей, однако порядка ста человек пришли к площади Свободы. Им пришлось толпиться возле ограждения.

Подробнее о том, как прошел парад Победы в Казани в материале «Реального времени».

