На Параде Победы ветеранов разделили между собой стеклянными перегородками
Ветераны, которые сегодня смотрели парад Победы с трибун на площади Свободы, сидели, разделенные стеклянными перегородками.
Зрительская трибуна была обустроена так, что места не только отдалили друг от друга, разделив прозрачными перегородками. Приглашенные ветераны и труженики тыла не проходили тестирование на коронавирусную инфекцию.
Парад прошел без зрителей, однако порядка ста человек пришли к площади Свободы. Им пришлось толпиться возле ограждения.
Подробнее о том, как прошел парад Победы в Казани в материале «Реального времени».
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