В Татарстане молодежь прибежала с вечеринки тушить чужую баню — видео

Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане молодые люди, покинув вечеринку, кинулись спасать от огня чужую баню. О героическом поступке сообщила владелица бани в соцсетях.

Пост благодарности опубликован в паблике «Нижнекамск Вконтакте». Женщина рассказала, как группа молодежи в выходные потушила пожар на их даче, не дожидаясь приезда пожарных.

«Огромное спасибо компании молодежи, которые не остались равнодушными, не снимали на телефоны, и прочее, а просто прилетели...через три улицы....да-да все было быстро и стремительно...и помогли затушить пожар на нашей даче. Затушили до приезда пожарных.. Огромное всем вам спасибо. Все были мокрые и перепачканые. Очень желаю никому не заболеть!!!» — написала женщина (орфография автора сохранена, — прим. ред.)

Позже один из участников спасения дачи показал в Сети свои руки с мозолями и небольшими ожогами.



Ранее в Татарстане мужчина получил ожоги 40% тела, спасая свою пожилую мать из горящего дома.

