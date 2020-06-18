Евросоюз продлил на год санкции против России

Евросоюз в очередной раз продлил ограничительные меры против Крыма и Севастополя из-за воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции продлены до 23 июня 2021 года. Они затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы страны.

Меры были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России. В 2014 году Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.