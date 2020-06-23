«Казаньоргсинтез» обеспечил школы компьютерами для подготовки выпускников к ЕГЭ

В условиях распространения коронавирусной инфекции к сдаче ЕГЭ российским школьникам приходится готовиться дома. В руководстве ПАО «Казаньоргсинтез» решили поддержать выпускников и передали казанским школам часть компьютеров предприятия, чтобы учителя могли подготовить ребят к экзаменам в онлайн-режиме.

В течение мая и июня «Казаньоргсинтез» передал 20 компьютеров средним образовательным учреждениям города. Технику получили в школах №81, 67, 137, 3, а также гимназии №4. Оборудованием смогут воспользоваться как педагоги для организации удаленного процесса обучения, так и отдельные ученики без домашних компьютеров. Кроме того, компьютеры КОСа задействуют в процессе сдачи ЕГЭ.

Школы на безвозмездной основе получили современную технику, которая не в полной мере отвечает производственным задачам, но полностью соответствует задачам образовательного процесса. Компьютеры имеют процессоры преимущественно Intel Core i5 и ОЗУ не менее 2Гб. Вся техника прошла диагностику и профилактическое обслуживание в управлении по информационным технологиям «Казаньоргсинтеза».

Ранее «Реальное время» сообщало о победе КОСа в конкурсе на лучший коллективный договор как предприятия с лучшими социальными гарантиями в отрасли.