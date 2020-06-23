В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров прибудет на парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
Так, завтра ожидается прибытие руководителей Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.
Также на параде будут присутствовать исполнительный секретарь СНГ, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии и генсек ОДКБ.
Песков заметил, что в Кремле с понимаем отнеслись к отказу некоторых глав иностранных государств посетить парад Победы, пишет RT.
Он подчеркнул, что в первую очередь, их отказ связан с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что для ветеранов места на Красной площади предусмотрены через два кресла, что позволит смотреть парад без маски.
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