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«Ак Барс» обменял защитника Адамчука в «Северсталь»

16:00, 23.06.2020
«Ак Барс» обменял защитника Адамчука в «Северсталь»
Фото: vk.com/hc_bars_kazan

«Ак Барс» обменял защитника Кирилла Адамчука в «Северсталь», сообщает пресс-служба череповецкой команды.

В обратном направлении в Казань отправится нападающий Владислав Федоров.

Адамчук выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за казанский «Барс», входящий в клубную систему «Ак Барса». В прошедшем сезоне 26-летний защитник дебютировал в КХЛ, проведя за казанцев два матча регулярного первенства.

В 38 матчах минувшего чемпионата ВХЛ Адамчук забросил четыре шайбы и сделал 15 голевых передач. Также в его активе 10 матчей в плей-офф, где он набрал 3 (1+2) очка.

19-летний Федоров ранее играл за молодежную команду «Северстали». В прошедшем сезоне МХЛ он набрал 46 (23+23) очков в 59 матчах.

СпортХоккей Татарстан
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