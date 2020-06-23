На прессово-рамном заводе КАМАЗа появится новая линия сборки рам

На прессово-рамном заводе КАМАЗа готовятся к монтажу оборудования для новой линии сборки рам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках проекта по модернизации на заводе заработает производство, которое включает в себя изготовление лонжеронов, окраску деталей рам и сборку рамы. Общая площадь нового производства составит 15 тыс. кв. м. На новой линии будут производить рамы из высокопрочной стали с коррозийной стойкостью 1500 часов в камере соляного тумана, что превысит нынешний показатель в 3 раза.

Сейчас на заводе работают два сборочных конвейера, построенных 40 лет назад. Они рассчитаны на длину рамы до 9 метров. На новой линии вместо 20 позиций сборки оставят только девять, и собираться будут рамы длиной до 14 метров.

Сейчас КАМАЗ ждет поставки оборудования. Пусконаладочные работы запланированы на декабрь 2020 года. Линия рассчитана на 65 тыс. рам в год.

КАМАЗ инвестирует в модернизацию производства 50 млрд рублей за 5 лет.

