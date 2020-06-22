Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер

В США умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер в возрасте 80 лет.

Он ушел из жизни в понедельник утром в Нью-Йорке после продолжительной борьбы с раком, сообщает издание Variety.

Свою карьеру Шумахер начал с работы художника по костюмам. Свой первый полнометражный фильм — фантастическую комедию «Невероятно усохшая женщина» — он снял в 1981 году.

Самые известные картины Шумахера — триллер «С меня хватит!» с Майклом Дугласом, драма «Время убивать» с Мэттью МакКонахи, мюзикл «Призрак оперы», а также кинокомиксы «Бэтмен и робин» и «Бэтмен навсегда».