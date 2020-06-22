В Подмосковье вандалы повредили мусульманский центр

В городе Электрогорске (Московская область) неизвестные снесли изречение из Корана, которое было установлено на фасаде мусульманского культурного центра. Об этом «Реальному времени» рассказал председатель местной религиозной организации мусульман, имам-мухтасиб восточной части Московской области Дамир Булатов.

Культурный центр строится с 2015 года. На прошлой неделе на фасаде здания над главным входом верующие установили плитку, купленную в Турции. Она была украшена цитатой из Корана, написанной по-арабски: «Поистине, молитва для верующих предписана в положенное время».

«Плитка уже крепко «взялась». А сегодня днем один из прихожан проезжал мимо и увидел, что от надписи ничего не осталось. Одни осколки. Видимо, кто-то подогнал кран и перфоратором сбил надпись. Ничего не осталось от шамаиля (красиво выполненная арабская надпись, — прим. ред.)», — сообщил Дамир хазрат.

По его словам, объект был без охраны. Со времени приобретения здания мусульманской общине города пришлось выдержать натиск горожан, выступающих против строительства мечети.

«Муфтий Московской области Рушан Аббясов (первый заместитель председателя Совета муфтиев России, — прим. ред.) посоветовал мне обращаться в правоохранительные органы. По факту вандализма я собираюсь писать в прокуратуру», — добавил Булатов.



В 2015 году в Электрогорске мусульмане приобрели за 4 млн рублей здание бывшего дома культуры, которое является пристроем к жилому дому. С разрешения местных властей строение начали переделывать под мусульманский культурный центр, в котором предполагается проведение религиозных, культурных и образовательных мероприятий.

Как сообщало «Реальное время», в 2016 году инициативная группа горожан выступила против появления такого учреждения. Они написали письмо в местную прокуратуру, в котором высказали три претензии. Несмотря на такое давление, приверженцы ислама продолжали проводить ремонтно-строительные работы в здании.