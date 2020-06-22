В Казани по вине водителей общественного транспорта зарегистрировано 28 ДТП

За пять месяцев 2020 года в Казани по вине водителей общественного транспорта произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 30 человек получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 9,7% и 45,5% соответственно. Такие цифры привел замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Самое распространенное происшествие (20 случаев из 28) — это падение пассажиров в салоне при применении водителями экстренного торможения во избежание серьезных аварий. Число ДТП по вине водителей городского общественного транспорта уменьшается третий год подряд. Всего с начала 2020 года в Казани произошло 575 ДТП, в которых погибли 20 человек, а 655 получили травмы различной тяжести.

Напомним, с конца 2018 года в Казани действует ограничение скоростного режима для общественного транспорта на уровне 55 км/ч. Благодаря постоянному контролю движения с помощью автоматизированной системы диспетчерского управления было зафиксировано снижение количества случаев превышения водителями скоростного режима с 1800 в месяц до 15.