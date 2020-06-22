В татарстанскую колонию попытались пронести 35 телефонов в профильных трубах

В татарстанскую колонию попытались пронести 35 телефонов, сим-карты и гарнитуры в профильных трубах. Об этом сообщили в УФСИН РТ.

Как передает пресс-служба ведомства, запрещенные предметы обнаружили при досмотре на территории учреждения. Гаджеты были спрятаны в профильных трубах, предназначенных для производственных нужд.

Всего было изъято 35 телефонов, девять сим-карт, а также гарнитура и зарядные устройства к гаджетам.

По данному факту в УФСИН России по Республике Татарстан проводится проверка.

Ранее стало известно, как поживает кошка-наркокурьер из менделеевской колонии в РТ — видео.

