24 июня казанские МФЦ не будут работать

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В среду, 24 июня, казанские офисы многофункциональных центров (МФЦ) не будут работать.

Этот день в этом году объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Казани планируется открыть два новых офиса МФЦ для того, чтобы разгрузить остальные отделения. Всего за последние шесть лет в Казани появилось шесть филиалов многофункциональных центров.

С 15 июня посещать МФЦ можно не по записи. При этом в залы смогут заходить по несколько человек из расчета по 4 кв. м на одного посетителя.