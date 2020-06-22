Новости общества

11:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

24 июня казанские МФЦ не будут работать

11:04, 22.06.2020
24 июня казанские МФЦ не будут работать
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В среду, 24 июня, казанские офисы многофункциональных центров (МФЦ) не будут работать.

Этот день в этом году объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Казани планируется открыть два новых офиса МФЦ для того, чтобы разгрузить остальные отделения. Всего за последние шесть лет в Казани появилось шесть филиалов многофункциональных центров.

С 15 июня посещать МФЦ можно не по записи. При этом в залы смогут заходить по несколько человек из расчета по 4 кв. м на одного посетителя.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с руководителем Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Ильдусом Зариповым
Официальные партнеры
  • pic
  • pic

Спецпроекты

Рекомендуем