В Казани могут появиться еще два офиса МФЦ

В Казани планируется открыть два новых офиса МФЦ для того, чтобы разгрузить остальные отделения.



За последние шесть лет в Казани появилось шесть филиалов многофункциональных центров. В столице Татарстана самое большое количество получателей услуг, пишет «Татар-информ».

Директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова не назвала точных сроков открытия.

Всего в Татарстане работают 59 офисов МФЦ, где гражданам предоставляют 251 услугу.



Напомним, с 15 июня посещать МФЦ можно не по записи. При этом в залы смогут заходить по нескольку человек из расчета по 4 кв. м на одного посетителя.

