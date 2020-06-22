В Казани суд отказался водворять в СИЗО бизнесмена по делу на 145 млн рублей

Под домашний арест до 1 августа отправил Вахитовский райсуд Казани бизнесмена Константина Кузьмина. Он обвинен в мошенничестве с транспортными картами на сумму свыше 145 млн рублей.



Следствие просило взять обвиняемого под стражу, защита возражала, а присутствующий на заседании прокурор просил ограничиться домашним арестом.

Суд в посадке Кузьмина отказал, избрал более мягкую меру пресечения и сослался на поправки в Уголовный кодекс РФ, запрещающие избрание крайней меры в отношении предпринимателя в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

По версии ГСУ МВД Татарстана, Кузьмин вместе с неустановленными лицами на протяжении двух лет уводил деньги пассажиров общественного транспорта Казани. Потерпевшим признано АО «Транспортная карта».



Подробности — в материале «Реального времени».