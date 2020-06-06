В Усадах Лаишевского района построят детсад на 260 мест
В Лаишевском районе, в селе Усады, построят детский сад на 260 мест. Строительство завершится в августе, сообщили в официальном instagram-аккаунте Лаишевского района.
С ходом работ сегодня ознакомился руководитель района Ильдус Зарипов.
Также в селе Усады идет строительство школы на 500 мест. Срок сдачи объекта — конец марта 2021 года.
В мае в Лаишевском районе ликвидировали свалку вдоль лесопосадки.
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