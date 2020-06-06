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В Усадах Лаишевского района построят детсад на 260 мест

21:32, 06.06.2020
В Усадах Лаишевского района построят детсад на 260 мест
Фото: laishevo.tatarstan.ru

В Лаишевском районе, в селе Усады, построят детский сад на 260 мест. Строительство завершится в августе, сообщили в официальном instagram-аккаунте Лаишевского района.

С ходом работ сегодня ознакомился руководитель района Ильдус Зарипов.

Также в селе Усады идет строительство школы на 500 мест. Срок сдачи объекта — конец марта 2021 года.

В мае в Лаишевском районе ликвидировали свалку вдоль лесопосадки.

ОбществоОбразование Татарстан
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