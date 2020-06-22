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В театре оперы и балета им. М. Джалиля начались репетиции мюзикла «Алтын Казан»

02:18, 22.06.2020
В театре оперы и балета им. М. Джалиля начались репетиции мюзикла «Алтын Казан»
Фото: скриншот

В Татарском театре оперы и балета им. Джалиля начались репетиции мюзикла «Алтын Казан». Об этом в своем «Инстаграме» сообщила артистка Эльмира Калимуллина.

Автор мюзикла «Алтын Казан» — композитор Эльмир Низамов. В конце апреля он рассказал о работе над ним на встрече с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Ранее председатель Союза театральных деятелей РТ, главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев сообщил, что театры Татарстана могут открыться в середине июля.

ОбществоКультура Татарстан
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