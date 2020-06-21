Фирма из Татарстана займется созданием туристической оси в Курганской области

ООО «Гранд Ривер Газ Проект» из Татарстана займется созданием туристической оси в городе Далматово в Курганской области.

18 июня фирма выиграла тендер на ландшафтное преобразование культурно-значимых общественных пространств в Далматово. Согласно данным портала госзакупок, цена контракта составляет 77 млн рублей.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», ООО «Гранд Ривер Газ Проект» принадлежит Тавабилову Азату Ядкаровичу. Компания занимается благоустройством общественных территорий.

По контракту подрядчик должен обустроить в духовной столице Курганской области туристический пешеходный и велосипедный маршруты. Также компании предстоит установить в сквере Победы стены Памяти и постамент со скульптурной группой «Солдат, мама, ребенок».

Кроме того, ООО «Гранд Ривер Газ Проект» благоустроит территорию близ пруда, а в прилегающем парке появится пещера и беседка. Работы должны быть завершены до конца года.