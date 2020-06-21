Новости происшествий

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Под Набережными Челнами спасатели нашли тело пропавшего мужчины

11:54, 21.06.2020
Под Набережными Челнами спасатели нашли тело пропавшего мужчины
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Накануне спасатели из Набережных Челнов нашли тело 27-летнего жителя села Кувайды. Он пропал в среду, 17 июня.

Погибшего обнаружили в лесопосадке, пишут «Челнинские известия». Возле его тела предсмертной записки не обнаружено.

По предварительным данным, мужчина вышел из своего села вечером и направился соседнее село Мусабай-Завод. И больше на связь не выходил.

Напомним, что в пятницу — субботу в Башкирии были обнаружены тела двух мальчиков, пропавших с отцом еще в октябре 2019 года.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем