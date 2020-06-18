Подготовка к параду Победы в Казани

17:16, 18.06.2020 16 1
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  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников
  • Евгений Калашников

В Казани на площади Свободы начали собирать сцену для проведения парада Победы. Работы ведутся со стороны памятника Ленину. В параде Победы будут участвовать около 1000 человек.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 июн
    объязательно Ленина надо было закрыть??? Все специально делаеться в угоду Москве
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