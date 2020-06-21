Уроженец Казани стал донором-рекордсменом России

Уроженец Казани Александр Кирилловский сдал плазму 761 раз, поставив общероссийский рекорд. При этом общее число его донорских походов достигло 800 раз.

Сейчас Кирилловский работает на Ульяновском авиазаводе, участвует в модернизации самолета Ан-124-100 «Руслан». Он трудится слесарем-сборщиком летательных аппаратов в 286 цехе ПОС, передает портал «УлПравда».

До этого слесарь трудился на Казанском вертолетном заводе. Именно в родном городе Кирилловский стал донором.

«Первый раз я пошел сдавать кровь в 1979 году просто ради интереса, мне тогда было 18 лет», — поделился рабочий.

Напомним, что сейчас в качестве лечения коронавируса медики тестируют переливание больному плазмы крови успешно переболевшего пациента. Предполагается, что антитела помогут перенести COVID-19 в более легкой форме.