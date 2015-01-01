Выборы президента Татарстана
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13 сентября 2015 года в Татарстане состоятся первые за многие годы всенародные альтернативные выборы президента республики. О намерении выдвигаться в кандидаты на высшую должность в РТ уже объявил глава фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов, косвенно о намерении выдвигаться заявил и фаворит президентской гонки, действующий глава республики Рустам Минниханов. Развитие событий вокруг этой темы читайте в интернет-газете "Реальное время".
- 15 дек, 17:38 6 Леонид Барышев: «Есть депутаты, которые прислали фальшивые документы. Куда мне обратиться?» ЦИК РТ раскрыл расходы бюджета и избирательных фондов кандидатов на проведение президентской избирательной кампании
- 18 сент, 18:07 10 Инаугурация Минниханова: «принцесса Казахстана», посол Эрдогана и селфи с квадрокоптера
- 15 сент, 13:48 16 Рустам Минниханов: «Да, нас поддерживают. Но мы приносим в российскую казну очень неплохую сумму» Избранный президент Татарстана о сходстве и различиях Татарстана с Северной Кореей, критике Жириновского и выборах как экзамене на состоятельность для районных глав
- Мероприятия 14 сент, 07:00 7 Рустам Минниханов: «Татарстан — лидер и будет оставаться лидером» Выборный праздник: Лещенко вместо «Любэ», Минниханов на «Казань Арене» и философия от Елки
- 13 сент, 19:41 52 4 26 портретов: кто и что говорил в пресс-центре ЦИК в «Пирамиде»
- 13 сент, 16:59 7 Рушания Бильгильдеева – «Реальному времени»: «Бизнес уже не занимает много места в моей жизни»
- 13 сент, 13:11 4 «Чтобы не проспать выборы, не спал» Как голосовали Фарид Мухаметшин, Рушания Бильгильдеева и чета Семечевых, которым на двоих 160 лет
- 13 сент, 12:21 7 Выборы в Челнах: дворовый футбол, школьники-избиратели и демократические процедуры под песни военных лет Корреспондент «Реального времени» узнал, как сегодня голосует автоград, его нынешний глава, а также школьники
- 13 сент, 09:07 193 5 Татарстан, 13 сентября 2015: День выборов
- 11 сент, 13:45 7 Предвыборное обращение Рустама Минниханова: «Мы стремимся закрепить за собой позиции региона-лидера» Интернет-газета «Реальное время» первой публикует текст предвыборного обращения врио президента Республики Татарстан, трансляция которого запланирована на вечер
- 08 сент, 13:55 24 Пресс-завтрак с Юрием Камалтыновым: нарезка округов и напутствие избирателям
- 07 сент, 13:53 7 Минтимер Шаймиев: «Идет мировой кризис, мы его чувствуем, но у наших людей нет растерянности» По мнению первого президента Татарстана, отсутствие реальной политической конкуренции тормозит развитие страны
- 12 авг, 14:07 23 Кандидаты в президенты РТ поделили эфир
- 05 авг, 13:41 17 ЦИК дал официальный статус соперникам Рустама Минниханова
- 23 июля, 07:00 8 Рушания Бильгильдеева: «Явке на выборы президента может помешать картошка» Республиканские «справороссы» надеются набрать 10% мандатов в Казгордуму
- 21 июля, 14:34 12 Презентация новых интернет-проектов татарстанского движения «Вместе с Президентом»
- 04 июля, 16:43 3 «Не искренне будет сказать, что есть политическая интрига, но...» 311 делегатов конференции «Единой России» отдали свои голоса за Рустама Минниханова
- 30 июня, 15:24 4 Как казанские нефтехимики поддержали Минниханова
- 27 июня, 15:04 67 Праймериз «Единой России» по выбору кандидата в президенты РТ
- 19 июня, 15:50 5 Праймериз на КВЗ: под модным хештегом #justalga Уже второй трудовой коллектив поддерживает выдвижение Минниханова на должность президента РТ
- 19 июня, 07:00 5 На «Майском» вспомнили, как Рустам Минниханов подвиг комбинат на создание собственной энергетики Коллектив тепличного комбината определился со своим кандидатом на пост президента РТ
- 15 июня, 14:40 5 Минниханов разделит с Батиным, Ахметовым и Морозовым трибуну Академии тенниса Кандидаты на президентских праймериз ответят на вопросы выборщиков 27 июня
- 05 июня, 14:31 10 «Мы вместе»: «Мы хотим, чтобы Рустам Нургалиевич всегда знал и помнил о нас» 10-е выдвижение главы РТ на праймериз: картина «Кул Шариф» для президента, 300 квартир сиротам и субсидии родителям
- 29 мая, 14:00 10 Президентские праймериз: «Марат Готович — это именно наш министр, по-другому его просто нельзя назвать» Молодые общественники из районов предложили Марату Ахметову включиться в президентскую гонку
- 18 мая, 17:23 6 Президентские праймериз в Татарстане: тройное выдвижение Минниханова
- 13 мая, 07:00 5 Общественники выберут спарринг-партнеров для Минниханова «Единая Россия» доверила общественникам выбрать кандидатов на высший пост в Татарстане