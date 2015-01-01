Выборы президента Татарстана

13 сентября 2015 года в Татарстане состоятся первые за многие годы всенародные альтернативные выборы президента республики. О намерении выдвигаться в кандидаты на высшую должность в РТ уже объявил глава фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов, косвенно о намерении выдвигаться заявил и фаворит президентской гонки, действующий глава республики Рустам Минниханов. Развитие событий вокруг этой темы читайте в интернет-газете "Реальное время".