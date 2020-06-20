Минниханов посетил центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ
С субботу президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины (НКЦ ПРМ), созданный на базе на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.
С ним новый научный центр осмотрел гендиректор АО ТАИФ Руслан Шигабутдинов.
Для диагностики НКЦ использует новейшие инструментальные методы исследований и современные омиксные технологии. Последние позволяют исследовать не только геном человека и возбудителей болезни, но и конкретно установить уровень нарушения в последовательной цепочке реакций, когда фенотип становится проявлением генотипа конкретного пациента и конкретного заболевания.
Центр создан для создания целевой (точной или прецизионной) медицины, призванной рационально и своевременно решать медицинские проблемы конкретного пациента.
Он получил амбулаторно-поликлиническое отделение; дневной и круглосуточный стационар; центры нейрореабилитации, ЭЭГ-мониторинга и лимфологии, аналитики; отделения хирургии, анестезиологии и реанимации.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров показал участникам операционный блок, который оборудован прямой кабельной трансляцией видео и возможностью организации дистанционной конференцсвязи.
Кроме того в клиническом центре работает лаборатория по HLA генотипированию доноров костного мозга, созданная вместе с АНО Русфонд.
Среди приоритетных неаправлений, которыми будет заниматься центр онкологические и иммунные заболевания, а также регенеративная медицина.ОбществоВластьМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым