В Татарстане мужчина избил и запер в погребе супругу, которая хотела с ним развестись

В Нурлате следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном лишении свободы и изнасиловании с применением насилия, соединенного с угрозой убийством, и причинением тяжкого вреда здоровью.



По версии следствия, в мае этого года в селе Бурметьево Нурлатского района одна из местных жительниц после постоянных ссор с мужем и его пьянства, решила с ним развестись. Узнав об этом, мужчина, который был в нетрезвом состоянии, избил супругу и запер ее в погребе. Через несколько часов он выпустил свою жертву, при этом запретив ей покидать дом и общаться с другими людьми.

Также злоумышленник вырыл яму и пригрозил жене, что в случае смерти, он закопает ее тело. После чего он вновь избил супругу, причем не только руками и ногами, но и табуреткой.



В течении нескольких дней злоумышленник периодически запирал женщину в погребе, избивал и насиловал ее. После того, как он поранил ей ногу ножом, потерпевшая обратилась к знакомому, который отвез ее в больницу, а затем и в полицию.



Свою вину злоумышленник признал частично. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СК РФ.

В начале июня Следком по РТ возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Зеленодольска, падчерицы которого публично заявили о сексуальном насилии.

