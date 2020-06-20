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Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +28 градусов

06:27, 20.06.2020
Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +28 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 20 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный умеренный, днем и вечером при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем +23°С—28˚C. В Казани термометры покажут от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +24°С до +26°С.

Общество Татарстан
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