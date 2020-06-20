Минниханов поздравил татарстанских медиков с профессиональным праздником

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Днем медработника всех сотрудников сферы здравоохранения республики. Он подчеркнул, что медики приняли на себя основной удар в период пандемии COVID-19.

«Республика последовательно принимает меры по развитию системы здравоохранения. В рамках национальных проектов и целевых программ построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник. При этом, наряду с укреплением материально-технической базы и развитием высокотехнологичной помощи, мы последовательно наращиваем усилия по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний, подготовке и поддержке медицинских кадров», — обратился к медикам президент РТ.

Он выразил признательность каждому работнику сферы здравоохранения, пожелал профессиональных успехов, здоровья, счастья и благополучия.